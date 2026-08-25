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Salvini “Prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più su lungo termine”

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Ago 25, 2026

RIMINI (ITALPRESS) – “Intanto prorogheremo lo sconto diesel, poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un Consiglio dei ministri domani per parlare. La proroga sarà per alcuni giorni, fino a settembre immagino. Poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi”. Così il vicepremier e ministro, Matteo Salvini, nel corso di un punto stampa al Meeting di Rimini. Un eventuale “scostamento di bilancio non dipende dall’Europa, possiamo deciderlo noi. Sono soldi degli italiani, per aiutare gli italiani in un momento di difficoltà. Bruxelles sullo scostamento non può dire né sì né no, prende atto, è una scelta del governo italiano. Non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno”, ha aggiunto. “Non servono non alcuni milioni, ma alcuni miliardi, quindi un contributo delle banche e degli energetici ci dovrà essere. Però non basta, e in attesa che queste maledette guerre finiscano, per me scostamento di bilancio significa usare i soldi degli italiani per aiutare gli italiani” ha concluso Salvini.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

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