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Philip Morris, Frega “Innovazione e qualità partono sempre dai territori”

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Ago 25, 2026


RIMINI (ITALPRESS) – “Oggi nel mondo vincono prodotti che sono o di alta qualità o fortemente innovativi. L’innovazione e la qualità partono sempre dai territori”. Lo ha detto alla ITALPRESS Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, a margine di un convegno al Meeting di Rimini. “Il Made in Italy sta consentendo a una grande corporation internazionale di cambiare”, ha spiegato Frega, sottolineando il ruolo dell’Italia nel percorso di trasformazione di Philip Morris.

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