Tg Sport – 23/12/2025

Dic 23, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Un Napoli perfetto vince la Supercoppa Italiana, Bologna battuto 2-0
– Roma con Raspadori e Zirkzee, il Milan accoglie Fullkrug
– Milan – Como non si giocherà più in Australia
– La Virtus batte Brescia, aggancio in vetta
– Mattarella “Olimpiadi di Milano-Cortina sono una vetrina per l’Italia”
– La Barba al Palo – A Riyadh si è rivisto il vero Napoli
