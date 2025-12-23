IN EVIDENZA

Tg News – 23/12/2025

Di

Dic 23, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Via libera del Senato alla Manovra, ora alla Camera
– Caso Epstein, nuove rivelazioni su Trump
– Greta Thunberg arrestata a Londra durante raduno Pro Pal
– Famiglia nel bosco, bambini rimangono in comunità
– Cambia Inno di Mameli, sparisce il “Sì” finale
– Save the Children, povertà piaga per milioni di bambini
– Luminarie, eventi e addobbi, Comuni spendono 400 milioni
– Il Consiglio Regionale del Lazio approva la manovra 2026
– Previsioni 3B Meteo 24 Dicembre
azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Nuove risorse per micro e piccole aziende agricole

Dic 23, 2025
IN EVIDENZA

Via libera dal Senato alla manovra da 22 miliardi

Dic 23, 2025
IN EVIDENZA

Bonus Mamme, già erogati 242 milioni di euro

Dic 23, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Nuove risorse per micro e piccole aziende agricole

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Difesa, Crosetto “L’Europa è in ritardo, deve correre”

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Il Cipess approva il piano previsionale dei fabbisogni finanziari

Dic 23, 2025
IN EVIDENZA

Tg News – 23/12/2025

Dic 23, 2025