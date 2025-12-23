IN EVIDENZA

Nuove risorse per micro e piccole aziende agricole

Dic 23, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il 2025 si chiude con due notizie positive per le micro e piccole imprese agricole, che possono contare su nuovi fondi per investire in sicurezza e rinnovamento delle macchine. A confermarlo è l’Inail, attraverso il Bando Isi, lo strumento che da anni sostiene le aziende agricole negli interventi di prevenzione degli infortuni. La prima novità riguarda il rifinanziamento dell’Asse 5 Agricoltura del Bando Isi 2024, destinato proprio al sostegno delle aziende agricole per il rinnovo del parco macchine e il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il rifinanziamento consiste nel recupero delle somme non utilizzate negli altri assi del bando, portando la dotazione complessiva a 248 milioni di euro. Un incremento che, in molte regioni, ha permesso lo scorrimento delle graduatorie e l’ammissione di nuove domande. Le aziende interessate hanno tempo fino al 16 gennaio 2026 per completare la documentazione. La seconda buona notizia è la pubblicazione del Bando Isi 2025, che mette a disposizione 600 milioni di euro per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Di questi, 90 milioni sono destinati all’agricoltura: 70 milioni per le micro e piccole imprese e 20 milioni riservati ai giovani agricoltori. I contributi sono a fondo perduto e coprono fino al 65% delle spese, che salgono all’80% per i giovani, per un importo compreso tra 5mila e 130mila euro a progetto. I fondi servono per acquistare o noleggiare nuovi trattori e macchine agricole più sicure, meno rumorose e con minori emissioni. Le domande saranno presentate online nel corso del 2026. Il calendario ufficiale sarà pubblicato dall’Inail entro fine febbraio. Un’occasione importante per rendere l’agricoltura più sicura, moderna e sostenibile.
