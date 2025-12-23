TOP NEWS

Difesa, Crosetto “L’Europa è in ritardo, deve correre”

Di

Dic 23, 2025

NOVO SELO (BULGARIA) (ITALPRESS) – Sulla difesa l’Europa “è in ritardo” e ora “deve correre”. Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria, nella base militare di Novo Selo.
“Negli anni l’Europa si è cullata sul fatto che ci fossero gli americani, ma ora loro hanno un altro terreno di competizione che è la concorrenza con la Cina. Non penso che gli Stati Uniti abbandoneranno mai l’Europa ma l’Europa deve iniziare a difendersi da sola”.

– Foto lcr/Italpress –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Il Cipess approva il piano previsionale dei fabbisogni finanziari

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Il 2025 un anno chiave per le stablecoin, da Banca del Fucino un nuovo studio

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Manovra, via libera dal Senato alla fiducia sul maxiemendamento

Dic 23, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Nuove risorse per micro e piccole aziende agricole

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Difesa, Crosetto “L’Europa è in ritardo, deve correre”

Dic 23, 2025
TOP NEWS

Il Cipess approva il piano previsionale dei fabbisogni finanziari

Dic 23, 2025
IN EVIDENZA

Tg News – 23/12/2025

Dic 23, 2025