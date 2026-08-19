Tg Sport – 19/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Serie A, le designazioni arbitrali della prima giornata
– Milan e Inter tra Gonçalo Inacio e Curtis Jones
– Juventus, piano di cessioni per finanziare gli ultimi colpi
– Napoli, Badiashile sbarca a Villa Stuart e arriva Favasuli
– Roma, acquistato a titolo definitivo Rodrigo Mora
– Parma, Zion Suzuki ceduto all’Aston Villa
– Palio di Siena, il Nicchio trionfa a Piazza del Campo
– Formula 1, infortunio per Hadjar: Lawson in pista in Olanda
– Tennis, Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso provvisoriamente
– Serie B, il presidente Bedin traccia gli obiettivi della stagione
/gtr
– Serie A, le designazioni arbitrali della prima giornata
– Milan e Inter tra Gonçalo Inacio e Curtis Jones
– Juventus, piano di cessioni per finanziare gli ultimi colpi
– Napoli, Badiashile sbarca a Villa Stuart e arriva Favasuli
– Roma, acquistato a titolo definitivo Rodrigo Mora
– Parma, Zion Suzuki ceduto all’Aston Villa
– Palio di Siena, il Nicchio trionfa a Piazza del Campo
– Formula 1, infortunio per Hadjar: Lawson in pista in Olanda
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