Tg Sport – 19/8/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Serie A, le designazioni arbitrali della prima giornata

– Milan e Inter tra Gonçalo Inacio e Curtis Jones

– Juventus, piano di cessioni per finanziare gli ultimi colpi

– Napoli, Badiashile sbarca a Villa Stuart e arriva Favasuli

– Roma, acquistato a titolo definitivo Rodrigo Mora

– Parma, Zion Suzuki ceduto all’Aston Villa

– Palio di Siena, il Nicchio trionfa a Piazza del Campo

– Formula 1, infortunio per Hadjar: Lawson in pista in Olanda

– Tennis, Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso provvisoriamente

– Serie B, il presidente Bedin traccia gli obiettivi della stagione

/gtr