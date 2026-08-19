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Al via a Pechino la World Robot Conference 2026

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Ago 19, 2026


PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Ha aperto i battenti a Pechino la World Robot Conference del 2026, che presenta i più recenti progressi tecnologici del settore robotico globale. Uno degli elementi salienti dell’evento annuale è il lancio del “Global Robotics Application Exploration Program”. L’iniziativa metterà in contatto i principali produttori di robot con team di innovazione di alto livello, favorendo la messa a disposizione di robot prodotti in serie – inclusi modelli umanoidi, quadrupedi e mani robotiche ad alta destrezza – per sperimentazioni gratuite in contesti reali, al fine di accelerarne l’adozione commerciale.

sat/gtr
(Fonte video: CCTV+)

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