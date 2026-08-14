Tg Sport – 14/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nuoto Europei, ancora Sara Curtis oro e record del mondo nei 50 dorso
– Atletica Europei, trionfo Derkach nel triplo e Pernici quinto negli 800
– Masters 1000 Cincinnati: Bellucci avanza al secondo turno
– Juventus, in arrivo Lucumi dal Bologna
– Milan, tre acquisti nel mirino e respinte le offerte per Tiago Gabriel
– Lazio, sbloccato l’arrivo di Frattesi dall’Inter
– Inter, muro del Liverpool per Curtis Jones
– Coppa Italia, al via i 32esimi di finale
azn
– Nuoto Europei, ancora Sara Curtis oro e record del mondo nei 50 dorso
– Atletica Europei, trionfo Derkach nel triplo e Pernici quinto negli 800
– Masters 1000 Cincinnati: Bellucci avanza al secondo turno
– Juventus, in arrivo Lucumi dal Bologna
– Milan, tre acquisti nel mirino e respinte le offerte per Tiago Gabriel
– Lazio, sbloccato l’arrivo di Frattesi dall’Inter
– Inter, muro del Liverpool per Curtis Jones
– Coppa Italia, al via i 32esimi di finale
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