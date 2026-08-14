Ponte Morandi, Rixi a parenti vittime “Attenzione del governo c’è sempre”





GENOVA (ITALPRESS) – “Io sono membro del governo, sono di Genova, mi sono occupato quel giorno di comunicare io al governo italiano la tragedia, sono stata la prima persona ad arrivare sotto il ponte 40 minuti dopo quello che era successo. È chiaro che è un percorso che abbiamo seguito. Per il resto, devo dire, l’attenzione del Governo su questa vicenda c’è”. Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture e Trasporti, a margine della commemorazione del crollo del Ponte Morandi a Genova, rispondendo a Egle Possetti che chiedeva una maggiore presenza del Governo per la ricorrenza.

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