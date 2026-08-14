Cina, mezzo di soccorso anfibio aiuta a evacuare i residenti dopo le alluvioni





Un mezzo di soccorso anfibio sta prestando assistenza nella contea alluvionata di Yushi, nella provincia centrale cinese dello Henan.

Progettato per viaggiare sia sulla terraferma sia in acqua, il veicolo sta dimostrando la propria utilità nell’evacuazione dei residenti rimasti bloccati a causa del tifone Dolphin. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)