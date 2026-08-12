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Tg Sport – 12/8/2026

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Ago 12, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Europei di nuoto a Parigi, ori di Martinenghi e Quadarella
– Atletica, oro per Battocletti e bronzo Majori nei 5000, Jacobs K.O.
– Inter, Frattesi vicino alla Lazio ed assalto a Djed Spence
– Milan, intesa vicina con il Porto per la cessione di Gimenez
– Roma, ufficiale l’arrivo dell’argentino Nahuel Molina dall’Atletico Madrid
– Juventus, si accelera con il Psg per il prestito di Suzuki
– Cincinnati Open: tabellone completo per gli azzurri senza Sinner
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