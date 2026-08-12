Trapani, sequestrati 17 mila articoli contraffatti a San Vito Lo Capo





TRAPANI (ITALPRESS) – Intensificata l’azione della Guardia di finanza di Trapani nel contrasto alla contraffazione e nella tutela della sicurezza dei consumatori nella località balneare di San Vito Lo Capo per il periodo estivo.

Un nuovo intervento delle Fiamme Gialle trapanesi ha infatti portato al sequestro di oltre 17.000 prodotti tra articoli recanti marchi contraffatti e articoli di bigiotteria privi delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo a tutela dei consumatori.

In particolare, i militari “Baschi Verdi” del Gruppo di Trapani, nel corso di un controllo presso un esercizio commerciale sito nelle vie del centro cittadino, hanno individuato e sequestrato quasi 1.400 articoli che recavano in modo abusivo i marchi “Il Padrino”, “Ferrari” e “Milan”, tra cui magliette, accendini, tazze e calamite, contraddistinti da difformità rispetto ai prodotti originali e privi di documentazione di acquisto. Il valore della merce contraffatta è stato stimato in circa 4.600 euro. Nel corso del medesimo controllo i militari hanno sequestrato, altresì, circa 16.000 articoli di bigiotteria privi di etichettatura e delle indicazioni obbligatorie in lingua italiana relative ai materiali impiegati, al paese d’origine e al produttore o importatore, tra cui anelli, bracciali, collane e orecchini. Il valore complessivo di tale merce è stato stimato in oltre 127.000 euro.

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