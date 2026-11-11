Tg Sport – 11/11/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Ultimi ritocchi a Coverciano verso la Francia e caso Zaniolo

– Vigilia di tensione per la Francia, Mbappé al centro del caso Zidane

– Serie A: il Sassuolo riparte da D’Aversa dopo l’esonero di Aquilani

– L’Inter lavora ai rinnovi e pensa all’emergenza in attacco

– Errani e Paolini volano in semifinale alle WTA Finals di Indian Wells

– Musetti e Sonego avanzano al torneo ATP di Stoccolma

– MotoGP: intervento perfettamente riuscito al piede per Bagnaia

– Bedin sottolinea la centralità dei giovani della Serie B in Under 21

mrv