Intelligenza artificiale, Del Fante “Il sistema produttivo deve adeguarsi”

ROMA (ITALPRESS) – “Il futuro ci dirà quanto è importante. Noi ce la stiamo mettendo tutta assecondando la visione strategica di Fincantieri e del suo ad che ha capito, in maniera molto nitida, che il mondo sta cambiando e che il sistema produttivo deve adeguarsi a quelli che sono i sistemi di efficientemento che oggi la tecnologia e l’intelligenza artificiale permettono. Vogliamo dimostrare che si può fare e vogliamo dare un segnale ottimista e costruttivo a tutto il sistema produttivo italiano”. Così Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, in merito alla prima filiera italiana sull’intelligenza artificiale co Fincantieri e Tim.(ITALPRESS).

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