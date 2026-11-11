Di Gregorio “Con la nuova BMW i3 lunghe percorrenze e rapidissimi tempi di ricarica”





SALERNO (ITALPRESS) – “La nuova BMW i3, modello full electric della nuova serie 3, porta tutte le innovazioni delle nuove classi all’interno del cuore della gamma di BMW. Siamo alla sesta generazione del nostro powertrain elettrico con tecnologia 800V, possibilità di ricarica fino a 400kW, quindi lunghe percorrenze e rapidissimi tempi di ricarica”. Lo ha detto all’Italpress Marco Di Gregorio, Corporate Communication Manager di BMW Italia, a margine della presentazione della nuova BMW i3. “Per quanto riguarda le motorizzazioni al lancio sono due, una 40 e una 50, entrambe xDrive, quindi entrambe con due motori, con prezzi da 59.900 a 71.800 euro”, ha aggiunto.

xm9/mrc/gtr