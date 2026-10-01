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Tg Sport – 1/10/2026

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Ott 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nazionale, Mancini ne lascia 9 a Coverciano per la trasferta di Parigi
– Tensione Figc-Governo, si dimette Bianchedi da Capo delegazione
– Portogallo, Cristiano Ronaldo abbandona il ritiro ed è bufera
– Argentina, Lautaro sblocca il 4-0 alla Bolivia e aggancia Aguero
– Formula 1, Leclerc ed Hamilton difendono Vasseur a Sepang
– Berrettini e Darderi avanzano a Tokyo, Cobolli eliminato a Pechino
– Giunta Coni convocata per il 6 Ottobre, parla Buonfiglio
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