Tg Sport – 1/10/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Nazionale, Mancini ne lascia 9 a Coverciano per la trasferta di Parigi

– Tensione Figc-Governo, si dimette Bianchedi da Capo delegazione

– Portogallo, Cristiano Ronaldo abbandona il ritiro ed è bufera

– Argentina, Lautaro sblocca il 4-0 alla Bolivia e aggancia Aguero

– Formula 1, Leclerc ed Hamilton difendono Vasseur a Sepang

– Berrettini e Darderi avanzano a Tokyo, Cobolli eliminato a Pechino

– Giunta Coni convocata per il 6 Ottobre, parla Buonfiglio

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