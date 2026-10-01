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Diabete e prevenzione, la corsa 5K@EASD di Novo per sensibilizzare

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Ott 1, 2026


MILANO (ITALPRESS) – Ritrovo all’alba per i milanesi: in tanti hanno partecipato infatti alla corsa 5K@EASD che Novo, gruppo farmaceutico internazionale, organizza in contemporanea al Congresso dell’Associazione Europea per lo Studio del Diabete (AESD). Un’iniziativa che per la prima volta è stata aperta alla cittadinanza, non solo alla comunità scientifica che partecipa al Congresso. L’obiettivo è sensibilizzare sulla necessità di fare movimento come strumento di prevenzione non solo del diabete di tipo 2 ma anche di altre problematiche di salute come l’obesità.
fo3/mrc/azn

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