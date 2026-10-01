Bottinelli (Subaru) “Con E-Outback si completa il lancio della gamma elettrica”





ROMA (ITALPRESS) – “E’ una giornata molto importante per il brand Subaru, perché con E-Outback si completa il lancio della gamma elettrica”. Così Davide Bottinelli, General Manager Sales di Subaru Italia, in occasione della presentazione della nuova E-Outback che rappresenta “la nostra ammiraglia, quindi il non plus ultra della tecnologia che Subaru offre ai propri clienti in termini di veicolo elettrico”. Per Bottinelli la nuova E-Outback “offre delle caratteristiche vincenti: la relazione tra performance, quindi potenza del veicolo, 381 cavalli, sono ben armonizzati con l’efficienza del veicolo. E grazie proprio a questo pacchetto, che poi si abbina a una trazione 4×4 permanente con due motorizzazioni, una all’assale anteriore e una all’assale posteriore, e con un setting specifico delle sospensioni, garantiscono una guidabilità eccellente che ricorda in pieno la guidabilità tipica dei veicoli Subaru”.

xt3/mrc/gtr