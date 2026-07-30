Tg News – 30/7/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mattarella, richiamo ai politici su tensioni elettorali
– No Tav, tre ordinanze urgenti a Torino
– Caso Delmastro, sì all’accesso alle chat ai membri della Giunta
– Slitta il voto sul riconoscimento facciale
– Raid russo in Ucraina, violato spazio aereo in Polonia
– Massicci bombardamenti americani sull’Iran
– Earth Overshoot Day, esaurite tutte le risorse
– “Alby – The Last Tree” vince la Fenice CONAI al Giffoni Film Festival
– Previsioni 3B Meteo 31 Luglio
mrv
– Mattarella, richiamo ai politici su tensioni elettorali
– No Tav, tre ordinanze urgenti a Torino
– Caso Delmastro, sì all’accesso alle chat ai membri della Giunta
– Slitta il voto sul riconoscimento facciale
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– Massicci bombardamenti americani sull’Iran
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– “Alby – The Last Tree” vince la Fenice CONAI al Giffoni Film Festival
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