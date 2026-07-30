Esplosione in una palazzina a Messina, cinque feriti gravi





MESSINA (ITALPRESS) – Cinque persone sono rimaste gravemente ferite in seguito a una violenta esplosione avvenuta in una palazzina di tre piani nel quartiere Pistunina, nella zona sud di Messina. Ci sarebbero anche alcuni dispersi. I feriti, tutti in codice rosso, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati al Policlinico di Messina. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’esplosione. Presenti anche forze dell’ordine e agenti della Polizia Municipale. La zona è stata transennata per consentire le operazioni di emergenza. Sono in corso verifiche sull’eventuale presenza di altre persone coinvolte. Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha disposto l’immediata attivazione del Coc – Centro Operativo Comunale per assicurare il coordinamento delle attività di assistenza e il necessario supporto alle persone coinvolte. Contestualmente sono stati attivati anche i Servizi sociali del Comune di Messina, che sono a disposizione per fornire assistenza e supporto a eventuali persone coinvolte e alle famiglie interessate dall’emergenza. xr6/vbo/gtr