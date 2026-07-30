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Fondazione Fiera Milano, Bozzetti “Ice Arena pronta a ottobre”

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Lug 30, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Il primo ottobre ci sarà la consegna della tensostruttura temporanea Fiera Ice Arena, che avrà una capienza di 4mila posti e anche una lounge. La prima partita sarà sabato 9 ottobre alle 19.45 contro Innsbruck, l’11 ottobre alle 17 ci sarà invece la partita derby d’Italia contro Bolzano. Sarà un luogo straordinario pensato per le famiglie, per i giovani, per la squadra di hockey e gli atleti federazione”. Lo ha spiegato il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, durante un incontro con la stampa a un anno dalla sua nomina.
xm4/col3/gsl

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