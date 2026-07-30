Finale col botto a Hong Kong, oro per le fiorettiste azzurre





HONG KONG (ITALPRESS) – Finale col botto per l’Italscherma ai Mondiali di Hong Kong. Nell’ultima giornata di gare arriva l’oro delle fiorettiste azzurre, che chiudono la stagione da imbattute tra Coppa del Mondo e Europei. Sulla pedana della AsiaWorld–Arena, Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, guidate in panchina dal ct Simone Vanni, si confermano delle autentiche ‘cannibali’ liquidando in finale gli Stati Uniti per 45-29. Giornata invece poco fortunata per la squadra azzurra di sciabola maschile, campione uscente, che chiude all’ottavo posto con Neri e Gallo infortunati. L’Italia termina la rassegna iridata cinese con un bottino straordinario di otto medaglie: quattro ori e quattro argenti.

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