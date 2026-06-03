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Tg News – 3/6/2026

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Giu 3, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Droni ucraini su San Pietroburgo nel primo giorno della Davos russa
– Trump “Teheran ha accettato di non avere l’atomica”
– Libano, uccisi tre soccorritori in un raid israeliano nel Sud
– Ue, 14 miliardi in più all’Italia per le energie rinnovabili
– Procura generale Milano conferma ok a grazia Minetti
– Procuratore “La strage dei braccianti episodio di gravità inaudita”
– Ocse “In Italia shock da prezzi energetici, pil +0,5% nel 2026”
– All’Arena di Verona l’evento “Campioni del mondo – Italia loves Unesco”
– Previsioni 3BMeteo 4 Giugno
/gtr

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