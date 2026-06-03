Economia IN EVIDENZA Politica

PNRR: la Cabina di regia approva l’ultima proposta di revisione

Di

Giu 3, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta oggi a Palazzo Chigi la Cabina di regia del PNRR, presieduta dal ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, alla presenza dei ministri e dei sottosegretari competenti, nonché dei rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Nel corso della riunione è stata esaminata e approvata l’ultima proposta di revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzata ad assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi concordati con la Commissione europea entro le scadenze previste.
“La revisione approvata ha carattere prevalentemente tecnico ed è volta a rafforzare l’efficacia complessiva del Piano nella fase conclusiva della sua attuazione – spiega Palazzo Chigi – e gli interventi proposti mirano a superare alcune criticità emerse durante l’attuazione dei progetti, semplificando le procedure necessarie al completamento degli investimenti e riducendo gli oneri amministrativi e burocratici, favorendo così una più efficiente gestione delle attività di monitoraggio e rendicontazione finale”.

– Foto www.governo.it –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Il trasporto merci ferroviario accelera negli Stati Uniti

Giu 3, 2026
IN EVIDENZA

A maggio in crescita il mercato dell’auto

Giu 3, 2026
IN EVIDENZA

Ue, via libera alla clausola di salvaguardia per l’energia

Giu 3, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, il settore logistico torna a crescere a maggio

Giu 3, 2026
TOP NEWS

Netanyahu “Con Trump disaccordi tattici, ma troviamo sempre una soluzione”

Giu 3, 2026
IN EVIDENZA

Il trasporto merci ferroviario accelera negli Stati Uniti

Giu 3, 2026
IN EVIDENZA

A maggio in crescita il mercato dell’auto

Giu 3, 2026