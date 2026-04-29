IN EVIDENZA

Tg News – 29/4/2026

Di

Apr 29, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Crisi Iran, Hormuz snodo strategico
– Libano, Aoun chiede il cessate il fuoco
– Spari al 25 Aprile a Roma, confessa il 21enne fermato
– A Londra attacco a Golders Green
– Crans Montana, l’Italia si costituisce parte civile
– Affitti studenti, prezzi in forte crescita
– Alla Milano Design Week il concept immersivo di bellezza Kérastase Society
– Previsioni 3B Meteo 30 Aprile
azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Bollini “Ripartire dalla tecnica e avere più coraggio nel far giocare i giovani”

Apr 29, 2026
IN EVIDENZA

Ludi “Como ambizioso, crediamo nell’Europa e andremo avanti con Fabregas”

Apr 29, 2026
IN EVIDENZA

Comunicazione e investimenti a Bari la lectio magistralis dell’ad di Anas Gemme

Apr 29, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Avio, l’Assemblea approva il Bilancio 2025 e nomina il nuovo Cda. Ranzo Ad e Dg

Apr 29, 2026
TOP NEWS

Sinner elimina Jodar e approda in semifinale al Masters 1000 di Madrid

Apr 29, 2026
TOP NEWS

Cina, il ponte del Grand Canyon di Huajiang entra nel Guiness dei primati

Apr 29, 2026
TOP NEWS

Anas, Gemme “Dalle sinergie con l’Università più idee e competenze innovative”

Apr 29, 2026