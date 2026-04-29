IN EVIDENZA

Comunicazione e investimenti a Bari la lectio magistralis dell’ad di Anas Gemme

Di

Apr 29, 2026


BARI (ITALPRESS) – Economia, comunicazione, il rapporto con le università, gli investimenti sul territorio: questi gli argomenti al centro della lectio magistralis dell’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che si è svolta al Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. Anas in Puglia ha messo a terra un piano investimenti da circa quattro miliardi di euro destinati a nuove opere e alla manutenzione programmata.
fsc/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Bollini “Ripartire dalla tecnica e avere più coraggio nel far giocare i giovani”

Apr 29, 2026
IN EVIDENZA

Ludi “Como ambizioso, crediamo nell’Europa e andremo avanti con Fabregas”

Apr 29, 2026
IN EVIDENZA

Tg News – 29/4/2026

Apr 29, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Avio, l’Assemblea approva il Bilancio 2025 e nomina il nuovo Cda. Ranzo Ad e Dg

Apr 29, 2026
TOP NEWS

Sinner elimina Jodar e approda in semifinale al Masters 1000 di Madrid

Apr 29, 2026
TOP NEWS

Cina, il ponte del Grand Canyon di Huajiang entra nel Guiness dei primati

Apr 29, 2026
TOP NEWS

Anas, Gemme “Dalle sinergie con l’Università più idee e competenze innovative”

Apr 29, 2026