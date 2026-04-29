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Ludi “Como ambizioso, crediamo nell’Europa e andremo avanti con Fabregas”

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Apr 29, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Speriamo che l’Europa arrivi. Ci sono altre quattro partite e dobbiamo vendere cara la pelle. Siamo ambiziosi, lo saremo fino alla fine. L’Europa, qualora arrivasse, è semplicemente un altro step di crescita di questa proprietà che è estremamente ambiziosa e sarà un’ulteriore sfida”. Lo ha dichiarato Carlalberto Ludi, ds del Como, a margine del panel “I giovani nel sistema calcio italiano” organizzato a Milano in occasione della finale di Coppa Italia Primavera fra Juventus e Atalanta. In merito alle voci di mercato relative al tecnico Cesc Fabregas, Ludi si è detto sicuro che lo spagnolo resterà alla guida dei lariani. “Siamo sereni, focalizzati su queste partite, siamo super allineati con Cesc. Non possiamo prevedere il futuro, ma io sono ancora certo che potremo continuare il percorso insieme”.
xh7/ari/gtr

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