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Tg News – 27/4/2026

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Apr 27, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Quirinale scrive al Ministero della Giustizia sul caso Minetti
– Araghchi ricevuto da Putin, Iran valuta richiesta Usa di colloqui
– Libano: “No a qualsiasi accordo umiliante con Israele”
– Allarme Confindustria sulla più grave crisi energetica
– Dell’Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi
– La Fenice, ultimo atto: Beatrice Venezi fuori scena
– Caso Rocchi: diversi indagati ma nessun dirigente dell’Inter
– Dal materiale al linguaggio, il cemento protagonista al Fuorisalone
– Previsioni 3B Meteo 28 Aprile
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