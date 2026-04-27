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Carceri Sardegna, Todde “Serve interlocuzione seria con le istituzioni”

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Apr 27, 2026


NUORO (ITALPRESS) – “Oggi è stato un giorno importante perché ho avuto la possibilità di visitare il carcere, vedere i lavori e ovviamente la preoccupazione c’è ed è tanta”. Lo ha detto la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, in visita al carcere di Badu ’e Carros a Nuoro insieme al sindaco Emiliano Fenu.
“Io credo che bisogna ovviamente avere un’interlocuzione seria con le istituzioni e quindi quello che chiederò al ministro e quello che chiederò ovviamente anche al dipartimento è di avere un’interlocuzione seria”, aggiunge.
mgg/gtr
(Fonte video: ufficio stampa Regione Sardegna)

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