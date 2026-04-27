Mattarella “Siamo riconoscenti a don Milani per il suo insegnamento”

ROMA (ITALPRESS) – “Persino dentro le scuole in tante parti del mondo viene portata la guerra, la violenza con le armi. Papa Francesco già da prima, quando era arcivescovo di Buenos Aires, ma durante il suo pontificato ha costantemente parlato contro la cultura dello spreco, dello spreco di persone, di capacità, di talenti umani, di vite. È quello che in realtà ha mosso don Lorenzo Milani nello spingere i ragazzi a studiare, a impadronirsi della lingua, nel far capire che lì c’è quello che rende possibile lo sviluppo di ciascuno”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo nel pomeriggio al Quirinale una delegazione del Comitato nazionale Centenario Don Milani guidata dalla Presidente Rosy Bindi. Nel corso dell’incontro è stata presentata l’opera “DonMilani”, pubblicazione che ripercorre la vita di Don Milani, edita da Scintille Editore.

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(Fonte video: Quirinale)