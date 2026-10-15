Tg News – 15/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Emergenza carburanti, Autotrasporto minaccia lo stop
– Manovra da 23,5 miliardi, tagli alle spese dei Ministeri
– Summit Ue, “Molti Paesi indietro negli aiuti a Kiev”
– Trump “Per fucilazione killer Fort Hood niente diretta”
– Papa Leone, buona ripresa del polmone operato
– Stretta di Mattarella sulle Giornate Nazionali, “sono troppe”
– Istat, 5,4 milioni di persone in povertà assoluta
– “La Sicilia fa scuola”, a Palermo gli Stati Generali dell’Istruzione
– Previsioni 3B Meteo 16 Ottobre
azn
– Emergenza carburanti, Autotrasporto minaccia lo stop
– Manovra da 23,5 miliardi, tagli alle spese dei Ministeri
– Summit Ue, “Molti Paesi indietro negli aiuti a Kiev”
– Trump “Per fucilazione killer Fort Hood niente diretta”
– Papa Leone, buona ripresa del polmone operato
– Stretta di Mattarella sulle Giornate Nazionali, “sono troppe”
– Istat, 5,4 milioni di persone in povertà assoluta
– “La Sicilia fa scuola”, a Palermo gli Stati Generali dell’Istruzione
– Previsioni 3B Meteo 16 Ottobre
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