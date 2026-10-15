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Milano, Sala “Su Pgt ascoltiamo critiche, ma serve mediazione di buon senso”

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Ott 15, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Noi da un lato siamo anche un po’ forzati a cambiare, perché finché non cambiano le leggi a livello nazionale è inutile che continuiamo a cercare un confronto che rischia di diventare anche un po’ sterile con le posizioni della Procura”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del Forum della rigenerazione a Milano in merito alla variante al Pgt. “Stiamo cercando di trovare una mediazione di buonsenso, che vuol dire che non possiamo negare i nostri principi e il nostro lavoro sulla rigenerazione, ma dobbiamo ovviamente ascoltare anche le critiche – ha sottolineato il primo cittadino -. Quello che stiamo facendo secondo me ha senso, però non posso che ribadire che una normativa quadro a livello nazionale continua a essere indispensabile, al di là di tutti i bei PGT che le città possono fare”, ha concluso.
xu9/mrc/azn

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