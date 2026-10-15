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Terzo settore, Nesci “Governo in prima linea per tutela e sviluppo”

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Ott 15, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il lavoro nell’ambito della tutela del Terzo settore che è stato fatto dal governo Meloni, soprattutto con la delega del viceministro Bellucci, ha portato alla luce un risultato eccezionale. Il governo italiano è stato capace di dare un esempio di quello a cui la costanza può portare”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, organizzatore dell’incontro “Il Terzo settore in Europa”, in collaborazione con il gruppo parlamentare Conservatori e Riformisti europei, in un punto stampa a margine della conferenza, presso il Parlamento europeo di Bruxelles.

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