IN EVIDENZA

Targa Florio Classica, Lagalla “Una gara che celebra la storia di Palermo”

Di

Ott 15, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “E’ una gara che racconta la Sicilia: nata in Sicilia, sviluppatasi in Sicilia, vissuta fino ad oggi intensamente in Sicilia, lungo un percorso che ne rivela fino in fondo le bellezze e la struggente orografia del territorio. Una gara che articoliamo adesso in due momenti della stagione: una per regolarità, un’altra riservata alle macchine storiche”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della partenza della Targa Florio Classica 2026,da Piazza Verdi a Palermo. “Insomma, una gara che ha mutato pelle, ma ha mantenuto intatta la tradizione, la forza, la sua rappresentatività e l’identità di una regione – ha aggiunto Lagalla -. Il fatto che parta da questa piazza Massimo, dove il teatro racconta del Liberty, del Basile e dei Basile, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, ci riporta a quella Sicilia dei Florio, a quella Palermo felicissima che intensamente stiamo lavorando per poter riportare ai fasti di un tempo”, ha concluso.
(ITALPRESS).
mrc/azn

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Milano, Sala “Su Pgt ascoltiamo critiche, ma serve mediazione di buon senso”

Ott 15, 2026
IN EVIDENZA

Terzo settore, Bellucci “L’Italia ha ottenuto in Ue importanti risultati”

Ott 15, 2026
IN EVIDENZA

Terzo settore, Nesci “Governo in prima linea per tutela e sviluppo”

Ott 15, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Milano, Sala “Su Pgt ascoltiamo critiche, ma serve mediazione di buon senso”

Ott 15, 2026
IN EVIDENZA

Targa Florio Classica, Lagalla “Una gara che celebra la storia di Palermo”

Ott 15, 2026
TOP NEWS

Webuild: firmato contratto del tunnel subportuale di Genova, il più lungo d’Italia

Ott 15, 2026
TOP NEWS

Campioni delle due facce della Luna in mostra al 16esimo Airshow China

Ott 15, 2026