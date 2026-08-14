Tg News – 14/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Eruzione Etna, dopo Catania stop anche all’aeroporto di Comiso
– Como, incendio nei boschi, 50 sfollati, abitazioni evacuate
– Case di palestinesi assediate da coloni israeliani a Qusra
– Ucraina, bombardamenti russi su Sumy con vittime
– Francia, Corte Costituzionale boccia divieto social per under 15
– Arresto Lavitola, i Pm ora vogliono sentire Ranucci
– Confturismo, a Ferragosto 13 milioni di italiani in vacanza
– Ponte Morandi, primo anniversario dopo la sentenza
– Previsioni 3B Meteo 15 Agosto
azn
– Eruzione Etna, dopo Catania stop anche all’aeroporto di Comiso
– Como, incendio nei boschi, 50 sfollati, abitazioni evacuate
– Case di palestinesi assediate da coloni israeliani a Qusra
– Ucraina, bombardamenti russi su Sumy con vittime
– Francia, Corte Costituzionale boccia divieto social per under 15
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