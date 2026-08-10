Tg News – 10/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Terremoto in Colombia, decine di vittime e feriti– Arrestato Lavitola per attentato a Ranucci– Meloni e Frederiksen: “No a immigrazione incontrollata”– Pioggia di droni ucraini nel Tatarstan russo– Iran: “Non sono in corso negoziati con gli Usa”– Ceuta, la città chiede risposte all’Europa– Italia ancora nella morsa del caldo sino a Ferragosto– Padova, ketamina nascosta nella scatola dei corn flakes– Previsioni 3B Meteo 11 Agosto

gsl