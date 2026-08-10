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Tg News – 10/8/2026

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Ago 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Terremoto in Colombia, decine di vittime e feriti
– Arrestato Lavitola per attentato a Ranucci
– Meloni e Frederiksen: “No a immigrazione incontrollata”
– Pioggia di droni ucraini nel Tatarstan russo
– Iran: “Non sono in corso negoziati con gli Usa”
– Ceuta, la città chiede risposte all’Europa
– Italia ancora nella morsa del caldo sino a Ferragosto
– Padova, ketamina nascosta nella scatola dei corn flakes
– Previsioni 3B Meteo 11 Agosto

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