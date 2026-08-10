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Investimenti sostenibili, 448 milioni per la transizione

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Ago 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – E’ stato firmato il decreto che definisce modalità e termini per accedere agli incentivi di “Investimenti sostenibili 4.0”. La misura mette a disposizione 448 milioni di euro per sostenere programmi di investimento innovativi, tecnologici e sostenibili delle micro, piccole e medie imprese di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il 25% delle risorse è riservato alle micro e piccole imprese. Le domande potranno essere precompilate dal 10 settembre sulla piattaforma di Invitalia, mentre lo sportello per la presentazione delle istanze aprirà il 6 ottobre. Gli incentivi sostengono la trasformazione digitale e tecnologica dei processi produttivi attraverso le tecnologie abilitanti del Piano Transizione 4.0, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale. Saranno valorizzati i progetti dedicati all’economia circolare, all’efficienza energetica, con una riduzione dei consumi di almeno il 5%, e all’innovazione dei processi produttivi. Sono ammissibili spese per macchinari, impianti, attrezzature, software, licenze, certificazioni ambientali, opere murarie e consulenze specialistiche ed energetiche. Gli investimenti devono essere compresi tra 750 mila e 5 milioni di euro.

gsl

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