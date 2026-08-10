IN EVIDENZA

Carburanti, rincari pesano 1,1 miliardi in più al mese

Di

Ago 10, 2026


Il caro carburanti rischia di costare agli italiani oltre 13,6 miliardi di euro nel 2026, con un aggravio di circa 1,1 miliardi al mese rispetto all’anno precedente, a parità di consumi. È la stima dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre. Nell’ultima settimana il self service ha raggiunto circa 2 euro al litro per la benzina e 2,10 euro per il diesel. Rispetto al periodo precedente l’inizio del conflitto nel Golfo Persico, gli aumenti sono rispettivamente del 19,3% e del 21,5%. Secondo la Cgia, l’aggravio complessivo nazionale rispetto al 2025 sarà quindi pari al 20,4%. Le conseguenze non saranno però uniformi sul territorio. Gli incrementi percentuali più elevati sono previsti in Basilicata, con un +21,6% e un impatto stimato in 9,8 milioni di euro al mese. Seguono Campania e Puglia, entrambe al +21,3%, con rincari mensili rispettivamente di circa 89 e 70 milioni di euro. Una dinamica che rischia di pesare soprattutto sulle famiglie e sulle imprese del Mezzogiorno, dove l’aumento dei costi di mobilità e trasporto potrebbe avere ricadute particolarmente significative.

gsl

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 11 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 10, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Tg News – 10/8/2026

Ago 10, 2026
IN EVIDENZA

Investimenti sostenibili, 448 milioni per la transizione

Ago 10, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Agli Europei di atletica nel peso Fabbri d’oro e Weir d’argento

Ago 11, 2026
TOP NEWS

Iran, Trump “Abbiamo ancora la capacità di un’escalation, lo scoprirete”

Ago 11, 2026
TOP NEWS

Cina, indice dei prezzi alla produzione in aumento del 3,5% a luglio

Ago 10, 2026
TOP NEWS

Colombia, il bilancio delle vittime del terremoto sale a 111

Ago 10, 2026