Jazz, opera e danza nella seconda metà di agosto su tivusat

ROMA (ITALPRESS) – II festival jazz di Montreal e Vienna sono la colonna sonora di questa ultima parte del mese con artisti di assoluto rilievo: le esibizioni dei pianisti James Francies, Hiromi e del trombettista Keyon Harrold hanno infiammato il palco della città canadese nelle edizioni degli scorsi anni e vengono ora riproposte su Mezzo (canale 49 della piattaforma satellitare gratuita di tivusat), accanto alle performance in terra austriaca di altri virtuosi del pianoforte, entrambi cubani, di differenti generazioni, l’ultra ottantenne Chucho Valdès e il più giovane Harold Lopez-Nussa. I melomani non si lasceranno sfuggire la proposta operistica affidata a Verdi, Donizetti e Wagner. I Lombardi alla prima crociata, qui nell’allestimento di Sarah Schinasi dell’Opera Royal de Wallonie, a Liegi, e il Requiem, eseguito dall’Orchestre National du Capitole di Tolosa, regalano momenti di grande intensità. La stessa che Gaetano Donizetti dispensa con La Fille du règiment, la prima e più fortunata opera francese del compositore bergamasco. Chiude la sezione Gòtterdàmmerung, il Crepuscolo degli dei, quarto e ultimo capitolo della tetralogia L’anello del Nibelungo di Richard Wagner. Per la danza, il ballerino, coreografo e direttore artistico Akram Khan porta in scena Giselle, la tragica vicenda di una contadina che si innamora di un nobile che le nasconde la sua identità. E’ l’opera più importante di Khan, oggi considerato uno degli autori che hanno trasformato il balletto in uno strumento di riflessione civile, poetica e universale. In conclusione uno sguardo ai talenti di domani con due prestigiose competizioni: il Geneva Viola Competition dedicato ai giovani violisti e il Leeds International PianoCompetition: il futuro del pianoforte passa da qui. Accedere a Mezzo su tivùsat, società partecipata Rai, Mediaset e Tim, è semplice, servono un decoder o una Cam tivùsat abilitati, la smartcard inserita e attiva, una parabola puntata su Hot Bird a 13° Est e sintonizzarsi al canale 49.

Questi gli appuntamenti: Jazz Festival – James Francies, Festival International de Jazz à Montrèal, Giovedì 20, ore 20:30; Hiromi, the Piano Quintet, Festival International de Jazz à Montrèal, Giovedì 20, ore 21:30; Harold Lopez-Nussa, Jazz à Vienne, Giovedì 27, ore 20:30; Chucho Valdès, Jazz à Vienne, Giovedì 27, ore 21:15; Keyon Harrold, Festival International de Jazz à Montrèal, Giovedì 27, ore 22:50.

Opera – Giuseppe Verdi, I Lombardi alla prima crociata, Mercoledì 19, ore 20:30; Gaetano Donizetti, La Fille du règiment, Sabato 22, ore 20:30; Giuseppe Verdi, Requiem, Lunedì 31, ore 21:10;

Wagner, Gòtterdàmmerung, Sabato 29, ore 20:30.

Danza- Akram Khan, Giselle, English National Ballet Martedì25, ore 20:30.

New Talents – Geneva Viola Competition, Finals with Orchestra, Venerdì 21, ore 20:30.

Leeds International Piano Competition, Venerdì 28, ore 21:55.

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