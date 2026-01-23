Tg Economia – 23/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, 1,8 milioni di occupati nel settore sportivo
– Imprese, il roadshow di Cdp e Confindustria fa tappa a Palermo
– Agroalimentare, le imprese siciliane protagoniste ai Fancy Food Show
– Tributi locali, entro il 31 ottobre le domande per la rottamazione
– Ue, 1,8 milioni di occupati nel settore sportivo
– Imprese, il roadshow di Cdp e Confindustria fa tappa a Palermo
– Agroalimentare, le imprese siciliane protagoniste ai Fancy Food Show
– Tributi locali, entro il 31 ottobre le domande per la rottamazione
sat/gsl