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Tg Economia – 23/9/2026

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Set 23, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ue, 1,8 milioni di occupati nel settore sportivo
– Imprese, il roadshow di Cdp e Confindustria fa tappa a Palermo
– Agroalimentare, le imprese siciliane protagoniste ai Fancy Food Show
– Tributi locali, entro il 31 ottobre le domande per la rottamazione

sat/gsl

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