Agrifood Magazine – 23/9/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Il caldo estremo mette in crisi l’agricoltura europea
– Agriturismi, tra natura e gusto si allungano le vacanze estive
– Zootecnia, l’Italia perde allevamenti e importa più carne
– Il cambiamento climatico arriva al supermercato
sat/azn
– Il caldo estremo mette in crisi l’agricoltura europea
– Agriturismi, tra natura e gusto si allungano le vacanze estive
– Zootecnia, l’Italia perde allevamenti e importa più carne
– Il cambiamento climatico arriva al supermercato
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