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Tg Economia – 20/10/2026

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Ott 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Agroalimentare, Italia protagonista al SIAL Paris
– L’Unione Industriali Torino compie 120 anni
– Imprese, dati e sicurezza al centro della nuova competitività
– Concordato preventivo biennale, c’è tempo fino al 2 novembre
abr/azn

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