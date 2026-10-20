Tg Economia – 20/10/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Agroalimentare, Italia protagonista al SIAL Paris
– L’Unione Industriali Torino compie 120 anni
– Imprese, dati e sicurezza al centro della nuova competitività
– Concordato preventivo biennale, c’è tempo fino al 2 novembre
abr/azn
– Agroalimentare, Italia protagonista al SIAL Paris
– L’Unione Industriali Torino compie 120 anni
– Imprese, dati e sicurezza al centro della nuova competitività
– Concordato preventivo biennale, c’è tempo fino al 2 novembre
abr/azn