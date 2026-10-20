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L’Italia delle rotelle ancora sul tetto del mondo

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Ott 20, 2026


ASUNCION (PARAGUAY) (ITALPRESS) – Un trionfo. L’Italia delle rotelle torna vittoriosa da Asuncion dove domina i World Skate Games con 76 medaglie: 24 ori, 28 argenti e 24 bronzi il bilancio degli azzurri che confermano il titolo conquistato un anno fa in casa, battendo di gran lunga la Colombia, seconda a quota 49 podi. La squadra azzurra della Federazione Sport Rotellistici Skate Italia ha brillato sin dalle prime giornate, con una delegazione composta da 540 atleti e 100 persone al seguito, tra staff tecnico e medico. Risultati straordinari, quelli azzurri. Dagli ori del pattinaggio corsa, alla storica vittoria dell’hockey inline, con la Nazionale Junior che batte la Francia per 7-5, al termine di un percorso immacolato e con Riccardo Quartuccio, 20 reti, come miglior giocatore della manifestazione. Anche il pattinaggio artistico azzurro porta a casa medaglie su medaglie, la nazionale di inline slalom si conferma tra i leader mondiali della disciplina ma le medaglie arrivano anche nello scootering street e nel roller freestyle, lo skate cross domina con le senior azzurre. Doppietta azzurra nel free jump dell’inline freestyle con Francesca Brivio e Gianmarco Savi che conquistano il titolo iridato senior e regalano all’Italia due medaglie d’oro di grande prestigio.

gtr/mc

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