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Donne italiane più istruite degli uomini ma ancora penalizzate nel lavoro

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Ott 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Le donne italiane oggi studiano più degli uomini, conseguono titoli di studio più elevati e ottengono risultati migliori nei percorsi formativi. Eppure lavorano meno, hanno minori opportunità di carriera, sono meno presenti nei ruoli decisionali e arrivano alla pensione con una minore sicurezza economica. È questa la fotografia che emerge dal secondo Report Nazionale redatto dal Comitato Scientifico di UN Women Italy e Deloitte come Knowledge Partner, presentato nel corso di un evento in Senato su iniziativa della Vice Presidente del Senato Anna Rossomando.
mec/mgg/gsl

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