Tg Ambiente – 7/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– El Niño torna a preoccupare il mondo: allarme ONU
– Parte da Napoli progetto pilota sui rifiuti tessili nei negozi
– Foreste europee in crescita ma più fragili, allarme in Europa
– Riciclo di classe, educazione ambientale e sport fanno squadra a Castelporziano
mgg/azn
– El Niño torna a preoccupare il mondo: allarme ONU
– Parte da Napoli progetto pilota sui rifiuti tessili nei negozi
– Foreste europee in crescita ma più fragili, allarme in Europa
– Riciclo di classe, educazione ambientale e sport fanno squadra a Castelporziano
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