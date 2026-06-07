San Giorgio Festival 2026: tutti gli spettacoli di giugno alla Cittadella di Alessandria

L’edizione 2026 conferma la volontà del festival alessandrino di proporre un’offerta trasversale, capace di coinvolgere pubblici differenti attraverso appuntamenti che spaziano dal concerto live agli eventi esperienziali, fino al teatro e al racconto sportivo. Sotto il calendario completo.
LE DATE – sabato 20 giugno: “La vita a 30 anni – Festival Edition”, serata-evento tra musica, racconto e intrattenimento generazionale – domenica 21 giugno: “Holi Splash Run” – giovedì 25 giugno: Arisa in concerto – Venerdì 26 giugno: Nek in concerto – domenica 28 giugno: Federico Buffa con “Otto Infinito – Vita e morte di un Mamba”, dedicato a Kobe Bryant – martedì 30 giugno: Marco Masini in concerto.