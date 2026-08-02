Tg Ambiente – 2/8/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Clima, il 2025 è il quarto anno più caldo in Italia dal 1961
– Mobilità elettrica, in Europa la rete cresce più delle auto
– A Prato nasce il Textile Hub per il riciclo del tessile
– Esistono davvero creme solari ecologiche?
mgg/gsl/mrv
– Clima, il 2025 è il quarto anno più caldo in Italia dal 1961
– Mobilità elettrica, in Europa la rete cresce più delle auto
– A Prato nasce il Textile Hub per il riciclo del tessile
– Esistono davvero creme solari ecologiche?
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