Strage Bologna, Lepore “Nonostante le sentenze c’è chi cerca di cambiare storia”





BOLOGNA (ITALPRESS) – “Credo che oggi sia una giornata importante per la nostra città, per i familiari, c’è stata una grande partecipazione, Bologna è stata presente, ha una grande vicinanza al senso democratico di questa manifestazione. Ci ricordiamo una sentenza, più di una è passata in giudicato in realtà, che ci racconta la storia del nostro Paese e credo sia importante che la Repubblica italiana si ricordi cosa è successo a Bologna e guardi all’insegnamento dell’associazione familiari delle vittime su verità e giustizia sempre”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia in ricordo della strage della stazione di Bologna.

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