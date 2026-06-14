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Tg Ambiente – 14/6/2026

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Giu 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, realizzato in collaborazione con Italpress:
– Oceani in sofferenza: rapporto ONU lancia l’allarme sul futuro dei mari
– Cdp e Polimi, 7 progetti sostenibili premiati con l’Impact Award
– Crisi climatica in montagna, nasce il progetto ClimRef tra Italia e Francia
– La decarbonizzazione del settore marittimo alla Venice Climate Week
abr/gtr/col

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